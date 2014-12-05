Athraiden

Виталий Емельянов Athraiden

 
37 летРоссия/Киров
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка, Адаптивная верстка, Скрипты

Как работаю:

  • Если я взял заказ, то работаю только с ним до полного завершения
  • Очень четко подхожу к срокам исполнения
  • Всегда нахожусь на связи во время исполнения заказа
  • Создаю верстку по всем последним тенденциям в сфере web
  • Читабельный код, без лишней писанины
  • Верстка создаю с дальнейшей возможностью к её быстрой адаптации под мобильные устройства (денег за свой код я не беру).
  • Все дополнительные работы провожу, после окончания основных и за отдельную плату
От Вас я хочу:

  • Быть на связи в оговоренное время
  • Четкое ТЗ
  • Выполнение своих требований
Я немедленно прекращаю отношения с вами, если:

  • Появляются работы, не указанные в начальном ТЗ
  • Если Вы не вносите предоплату вовремя, когда это было оговорено
  • Если Вы пропадаете со связи больше чем на 12 часов (для форс-мажоров всегда есть мобильная свзяь)
Я ценю время заказчика, желаю аналогичного отношения и к моему времени.
Отзывы заказчиков
auStern
33 годаИталия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
2 балла
8 лет назад
Текстовая карусель и правки в адаптивной
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kusto1984
Татьяна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Небольшие правки по дизайну на landing page
Супер! Работа сделана очень быстро и сверхкачественно. Лучший сервис в этой области на веблансере.
Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга