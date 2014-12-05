Верстка, Адаптивная верстка, Скрипты

Как работаю:

Если я взял заказ, то работаю только с ним до полного завершения

Очень четко подхожу к срокам исполнения

Всегда нахожусь на связи во время исполнения заказа

Создаю верстку по всем последним тенденциям в сфере web

Читабельный код, без лишней писанины

Верстка создаю с дальнейшей возможностью к её быстрой адаптации под мобильные устройства (денег за свой код я не беру).

Все дополнительные работы провожу, после окончания основных и за отдельную плату

Быть на связи в оговоренное время

Четкое ТЗ

Выполнение своих требований

Появляются работы, не указанные в начальном ТЗ

Если Вы не вносите предоплату вовремя, когда это было оговорено

Если Вы пропадаете со связи больше чем на 12 часов (для форс-мажоров всегда есть мобильная свзяь)

Я ценю время заказчика, желаю аналогичного отношения и к моему времени.