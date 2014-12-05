Верстка, Адаптивная верстка, Скрипты
Как работаю:
- Если я взял заказ, то работаю только с ним до полного завершения
- Очень четко подхожу к срокам исполнения
- Всегда нахожусь на связи во время исполнения заказа
- Создаю верстку по всем последним тенденциям в сфере web
- Читабельный код, без лишней писанины
- Верстка создаю с дальнейшей возможностью к её быстрой адаптации под мобильные устройства (денег за свой код я не беру).
- Все дополнительные работы провожу, после окончания основных и за отдельную плату
- Быть на связи в оговоренное время
- Четкое ТЗ
- Выполнение своих требований
- Появляются работы, не указанные в начальном ТЗ
- Если Вы не вносите предоплату вовремя, когда это было оговорено
- Если Вы пропадаете со связи больше чем на 12 часов (для форс-мажоров всегда есть мобильная свзяь)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$11
2 балла
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
9 лет назад
Супер! Работа сделана очень быстро и сверхкачественно. Лучший сервис в этой области на веблансере.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую.
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга