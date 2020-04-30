Копирайтeр ,нейминг,логотипы,дизайнер.

Здравствуйте,меня зовут Дмитрий ,я начинающий фрилансер-многорук),а именно работаю с текстом,копирайт,рерайт,разработка логотипа,и отрисовка в Coral Draw,нейминг,и дизайн.Есть опыт продвижения товаров в досках обьявлений,и соцсетях.

О себе:

Не буду использовать клише,исполнителен и т.д.Просто скажу человека можно узнать только поработав с ним.Я настроен только на результат и добиваюсь его с заказчиком.

С уважением Стаханов Д.В.