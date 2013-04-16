Все виды дизайна: от визитки до полноценного сайта

Навыки:

Работа в Flash, CorelDRAW, Adobe :Ilustrator,Photoshop, indesign

Создание сайтов Html, Css, Php, Java, Java script, CMS, Drupal, Wordpress и Joomla

Услуги:

Уникальный дизайн сайтов

Создание сайта-визитки (наCMS)

Создания фирменного стиля, разработка товарного знака, разработка логотипа

Дизайн визиток, флаеров, календарей, плакатов, листовок, буклетов, лифлетов

Дизайн, верстка многостраничных изданий (каталоги, брошюры)

Разработка дизайна этикеток

Выгоды которые вы получаете работая со мной:

1)Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса.

Т.к. я давно работаю в патентной сфере то знаю практически все о том какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.

2)Юридическая безопасность.

Имеется возможность проведения поиска по базам данных Укрпатента и Роспатента. Поэтому у вас не возникнет никаких юридических претензий.

3)Все последующие заказы со скидкой 10%.

Как я работаю:

1)Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

2) Способы оплаты (webmoney, яндексденьги, банковские карты)

Гарантии:

1)Если не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2)Если вам не понравиться результат – я возвращу предоплату.

Система скидок:

1) Скидка 30% за 2 дизайна сразу.

2)Заказывая дизайн повторно получаете скидку в 10%.