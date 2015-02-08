Atknini

Иван Atknini

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Закончил бакалавриат по специальности - техническая физика, параллельно получил диплом переводчика в технической сфере

Сибирский федеральный университет,

Институт инженерной физики и радиоэлектроники

Специальность: Техническая физикаУровень подготовки: бакалавр

Институт филологии и языковой коммуникации

Специальность: Переводчик  в сфере профессиональной

коммуникации

Иностранный язык: английский (высокий уровень) - стажировка в США

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $30от 10 часов
нет рейтинга