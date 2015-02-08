Закончил бакалавриат по специальности - техническая физика, параллельно получил диплом переводчика в технической сфере
Сибирский федеральный университет,
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Специальность: Техническая физикаУровень подготовки: бакалавр
Институт филологии и языковой коммуникации
Специальность: Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации
Иностранный язык: английский (высокий уровень) - стажировка в США
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