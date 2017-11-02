AtlantisGTX

Вадим Колесников AtlantisGTX

 
36 летРоссия/Барнаул
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Фотограф и верстальщик сайтов

Интернет-агентство GreenLight

Создание сайтов-визиток, лендингов, интернет-магазинов. Опыт более 10 лет.