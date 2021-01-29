Принимаю заказы по созданию 3d моделей. Моделирование, развертка, текстурирование, рендеринг, пост-обработка моделей.

Всем привет! Меня зовут Владимир, я из Москвы, Россия. У меня более чем 3-летний обширный опыт в создании 3D-моделей для частных лиц и предприятий.

Мои навыки:

Полный цикл создания моделей и органических объектов,

разработка игровой среды для концептов, а также любых предметов (оружие, доспехи, одежда, мебель):

• текстурирование моделей, разработка материалов (Substance Painter, Substance Designer)

• Высокополигональное и низкополигональное моделирование (Blender 3D)

• ретопология, UV-сканирование, создание, запекание текстур

• моделирование малых объектов и локаций с помощью УФ-излучения

• * оптимизация и подготовка 3d-моделей для дальнейшего запуска

• внедрение 3d-объектов в игровой движок (Unreal Engine, Unity)

• световые материалы (Blender 3D)

• создание уникальных текстур на основе фотографий (Substance Designer)

• окончательный рендеринг с постобработкой в Adobe Photoshop.

Есть вопросы? Хотите обсудить ваши проекты?

Не стесняйтесь обращаться ко мне и хорошего вам дня ;)