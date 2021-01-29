Всем привет! Меня зовут Владимир, я из Москвы, Россия. У меня более чем 3-летний обширный опыт в создании 3D-моделей для частных лиц и предприятий.
Мои навыки:
Полный цикл создания моделей и органических объектов,
разработка игровой среды для концептов, а также любых предметов (оружие, доспехи, одежда, мебель):
• текстурирование моделей, разработка материалов (Substance Painter, Substance Designer)
• Высокополигональное и низкополигональное моделирование (Blender 3D)
• ретопология, UV-сканирование, создание, запекание текстур
• моделирование малых объектов и локаций с помощью УФ-излучения
• * оптимизация и подготовка 3d-моделей для дальнейшего запуска
• внедрение 3d-объектов в игровой движок (Unreal Engine, Unity)
• световые материалы (Blender 3D)
• создание уникальных текстур на основе фотографий (Substance Designer)
• окончательный рендеринг с постобработкой в Adobe Photoshop.
Есть вопросы? Хотите обсудить ваши проекты?
Не стесняйтесь обращаться ко мне и хорошего вам дня ;)
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