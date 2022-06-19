Юридические услуги

Работал в Государственной инспекции труда по ХМАО-Югре, после получения опыта ушел в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре, где за один год поднялся по карьерной лестнице до Ведущего специалиста эксперта. Разрешал вопросы, связанные с 44-ФЗ, а также представлял интересы Управления в Арбитражном суде на протяжении года, где из 20 арбитражных дел - выиграл 18. После чего решил заняться предоставлением юридических услуг по разным вопросам. Оказываю услуги по составлению исков. Последний иск был составлен в отношении судебных приставов, где я также выиграл дело. Вместе с тем, предоставлял услуги компании по составлению трудовых договоров, а также вносил изменения в Устав общества.

Оплата зависит от сложности дела.