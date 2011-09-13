Работаю с PHP, DELPHI, C++, SQL, MQL. Также занимаюсь копирайтингом/ рерайтингом, созданием, наполнением и администрированием сайтов...
Разработка игр
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#279
Базы данных
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#350
Системное программирование
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#360
Управление проектами
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#373
Тестирование ПО
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#401
Мобильные приложения
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#448
Прикладное ПО
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#657
Веб-программирование
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#3182