Строим дома в Испании. Услуги по покупке и продаже недвижимости в Испании.

Здравствуйте!

Мы Attika Building & Property Group. Осуществляем любые операции с недвижимостью в Испании, наш офис расположен на Коста Бланка, Кабо Ройг регион Аликанте.

Предлагаем свои услуги новым и постоянным клиентам. С нашей помощью Вы станете собственником

испанской недвижимости, для отдыха, постоянного проживания, открытия бизнеса,

инвестиций. С нашей компанией Вы можете подобрать и приобрести уже готовый

объект, построить с нуля, сделать капитальный ремонт. Основное наше направление

это гражданское строительство и реализация на рынке Испании нового жилья.

Для сотрудничества с нами просим обращаться: (+34) 621 272 308. Доступен WhatsApp, Telegram, Viber. E-mail: [email protected] ATTIKA BUILDING & PROPERTY GROUP C/ Del Mar Νº 14-15 CP 03189, Cabo Roig (Alicante), España. Время работы: с 9-30 до 19-00 по испанскому времени. www.espana-live.com