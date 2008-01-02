РЕЗЮМЕ

П.І.Б. Федорченко Артур Миколайович

Дата і місце народження: 18 жовтня 1982 року, м. Суми, Україна.

Громадянство:

Сімейний стан: України.

Одружений, є син.

Адреса: 42342, Сумська обл., Сумський район,

с. Косівщина, вул. Садова, буд. 14.

Телефон:

E-mail: 050 409 47 27, 066 580 70 90.

[email protected]

Мета: Отримати роботу ЮРИСТА, як фахівцю, досягти позитивних результатів у роботі.

Заробітна плата: Згідно штатного розкладу.

Освіта: Повна вища юридична.

15 липня 2005 р. Закінчив з відзнакою денне очне відділення юридичного факультету Міжрегіональної Академії управління персоналом і отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Досвід та навики роботи за фахом: Вцілому досвід моєї роботи юристом становить більше 5-ти років (чотири з яких підтверджується трудовою книжкою, а більше року припадає на юридичну діяльність за господарськими та цивільними угодами).

Навики роботи за фахом:

 Договірна робота: укладення договорів про наміри, підготовка проектів договорів, підготовка протоколів розбіжностей, узгодження та підписання договорів, а також дострокове розірвання дії договорів).

 Претензійно-позовна робота: досудове врегулювання спорів - проведення переговорів та/або підготовка претензій, а також судове вирішення спорів – складення та подання позовної заяви до суду.

 Представництво інтересів фізичних та/або юридичних осіб у судах, правоохоронних органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

 Реєстрація юридичних (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців як за українським, так і за російським законодавством: проведення зборів учасників створюваної юридичної особи та підготовка відповідного протоколу (або рішення) про створення юридичної особи (за необхідності підготовка установчого договору), а також оформлення необхідних форм документів для реєстрації суб’єкта господарювання.

 Розроблення внутрішніх документів для підприємства: ПВТР (правил внутрішнього трудового розпорядку), наказів, положень та інструкцій.

01.08.2012 р. –

01.10.2012 р. Начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради.

Обов’язки: підбір персоналу та організація роботи відділу, надання довідок з перепланування приміщень, договірна робота (послуги з утримання будинків, оренда приміщень, відшкодування комунальних послуг), повернення дебіторської заборгованості, співпраця з місцевою владою.

01.02.2011 р. –

31.08.2012 р. Юрисконсульт ТОВ «Грінко-Суми».

Обов’язки: правове обслуговування підприємства.

01.12.2008 р. –

31.01.2011 р. Як фізична особа – підприємець (зареєстрований 11.06.2007 р.) надаю юридичні послуги ТОВ «Ефективні рішення-Київ» на договірних умовах.

Обов’язки: правове обслуговування підприємства, а також його партнерів та клієнтів переважно по українському та російському законодавству.

28.11.2008 р. –

03.01.2006 р. Працював юристом на різних посадах групи компаній «САНТ», а саме:

02.01.2008 р. –

28.11.2008 р. Третейський суддя при Сумській товарній універсальній біржі (м. Суми).

Обов’язки: надання досудових юридичних висновків зі спірних питань.

24.04.2007 р. – 31.12.2007 р. Директор ТОВ «САНТ-ЕКЮР» (м. Суми).

Обов’язки: економіко-правове обслуговування підприємств.

03.07.2006 р. – 24.04.2007 р. Начальник юридичного відділу ТОВ «Регіональний центр права» (м. Суми).

Обов’язки: правове обслуговування підприємств.

03.01.2006 р. – 30.06.2006 р. Начальник юридичного відділу Сумської обласної організації Республіканської Християнської партії (РХП).

Обов’язки: юридичний супровід виборчої кампанії партії на виборах 2006 р.

10.08.2005 р. – 31.12.2005 р. Юрист комунального підприємства «Сумикомунінвест».

Обов’язки: правове обслуговування підприємства.

Травень 2005 р. Переддипломна практика у Сумській філії АКБ «Національний кредит» та захист дипломної роботи на тему «Банки і банківська діяльність в Україні».

Навики роботи з комп’ютером: Windows, Microsoft Office (World, Excel), Internet Explorer, „Liga”.

Володіння мовами: Українська і російська – вільно, англійська – розмовний рівень.

Особисті якості Цілеспрямованість, наполегливість та вибагливість у роботі, вміння працювати у команді, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання.