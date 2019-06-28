Основатель аналитического сервиса Auditerra

AUDITERRA

Санкт-Петербург, Основатель агентства

Разработка сайтов.

Разработка контекстной рекламы.

Аудит юзабилити сайтов.

SEO-аудит.

Аудит контекстной рекламы.

Специалист по маркетингу и рекламе.

Разработка маркетинговой стратегии для клиентов агентства, УТП, подбор каналов для продвижения.

Разработка, ведение и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс.Директе и Google AdWords.

Создание, ведение и оптимизация таргетинговых рекламных кампаний (MyTarget, Facebook, Instagram, VK).

Разработка шаблона для email-рассылки и управление агентской email-рассылкой

Разработка посадочных страниц и многостраничных сайтов для клиентов на конструкторах и открытых CMS-системах.

SEO-оптимизация блога агентства.

Подготовка контента для ведения блога и сообщества агентства.ЯндексМосква, www.yandex.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет.

Медиапланер

Анализ рекламных кампаний, анализ юзабилити сайтов, рекомендации по улучшению юзабилити и рекламных кампаний. Выработка рекомендация на основании данных статистики Директа и Яндекс.Метрики. Создание и оптимизация медиапланов, работа со всей рекламной сетью Яндекса.

Дополнительная активность: участие в разработке внутренних сервисов компании, внутрикорпоративные выступления, повышения квалификации.

Digital-агентство Wow

Новосибирск, wearewowagency.com

Стратег

Лучшее Digital-агентство в Сибири по версии Tagline

Разработка digital-стратегии, web-аналитика, маркетинговые исследования в сфере интернет-коммуникаций, контекстная и тарегитнговая реклама, social media marketing.

Есть опыт работы и ведения переговоров с такими крупными брендами как Aquanika, корпорация РосТех, автоконцерн Cherry, ГазОйл и пр.

Дополнительная информация: профессиональный опыт и навыки работы в различных областях маркетинга: PR, SMM, SEO, web-аналитка (Яндекс.Директ, Google Analytics), контекстная и таргетинговая реклама, мониторинг социальных сетей и проведения маркетинговых исследований.

Менее профессиональный опыт в создании сайтов и вполне уверенное владение графическими редакторами CorelDraw и Photoshop.

К работе могу подойти как аналитически, так и творчески. По возможности участвую в различных профессиональных конференциях.