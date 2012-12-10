Качественные и уникальные тексты за умеренную цену.

Образование:

1998 – 2004 – Нижегородский Государственный технический университет (специализация: атомные, тепловые станции и медицинская инженерия)

2001 – 2002 – курсы английского языка при Нижегородском Государственном Лингвистическом Университете.

2007 – 2009 – Нижегородская Правовая Академия (специализация: гражданско-правовая)

Опыт работы:

С 2002 года – работа в Опытном Конструкторском Бюро Машиностроения в должности инженера.

В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Дополнительные сведения:

Имею опыт работы в печатных изданиях (написание статей, ведение колонки новостей, проведение и подготовка к публикации интервью).

Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя.

Знание иностранных языков:

английский – intermediate (продолжаю изучать, планирую улучшить до уровня upper-intermediate).