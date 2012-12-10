Образование:
1998 – 2004 – Нижегородский Государственный технический университет (специализация: атомные, тепловые станции и медицинская инженерия)
2001 – 2002 – курсы английского языка при Нижегородском Государственном Лингвистическом Университете.
2007 – 2009 – Нижегородская Правовая Академия (специализация: гражданско-правовая)
Опыт работы:
С 2002 года – работа в Опытном Конструкторском Бюро Машиностроения в должности инженера.
В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.
Дополнительные сведения:
Имею опыт работы в печатных изданиях (написание статей, ведение колонки новостей, проведение и подготовка к публикации интервью).
Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя.
Знание иностранных языков:
английский – intermediate (продолжаю изучать, планирую улучшить до уровня upper-intermediate).