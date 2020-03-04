Веб-дизайн (UX/UI, Landing page, многостраничные сайты)

Здравствуйте!

Я начинающий веб-дизайнер. На данный момент я активно нарабатываю портфолио после обучения.

Есть опыт, адекватные расценки и большое желание.

К каждому проекту подхожу индивидуально. Разработку и дизайн выполняю в программе Figma.

Мои навыки:

- UX/UI архитектура сайта

- Разработка прототипа будущего сайта

- Веб-дизайн

- Дизайн сайтов на Tilda

- Адаптивный дизайн (для любых устройств)

Моя специализация:

- Landing page

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазин

Процесс сотрудничества со мной и работы проводимой над проектом проходит в несколько этапов:

1. Общение и обсуждение проекта, целей, функционала будущего проекта.

2. Составление документации на проект, дальнейшее сотрудничество.

3. Исследование, анализ конкурентов и ЦА, проектирование прототипа сайта, информационной структуры.

4. Создание дизайн-концепции.

5. Адаптация дизайна под все виды мобильных устройств.

6. Отправляю вам файлы макета сайта, исходники. И остальные необходимые для верстки элементы.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!