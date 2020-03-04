Здравствуйте!
Я начинающий веб-дизайнер. На данный момент я активно нарабатываю портфолио после обучения.
Есть опыт, адекватные расценки и большое желание.
К каждому проекту подхожу индивидуально. Разработку и дизайн выполняю в программе Figma.
Мои навыки:
- UX/UI архитектура сайта
- Разработка прототипа будущего сайта
- Веб-дизайн
- Дизайн сайтов на Tilda
- Адаптивный дизайн (для любых устройств)
Моя специализация:
- Landing page
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазин
Процесс сотрудничества со мной и работы проводимой над проектом проходит в несколько этапов:
1. Общение и обсуждение проекта, целей, функционала будущего проекта.
2. Составление документации на проект, дальнейшее сотрудничество.
3. Исследование, анализ конкурентов и ЦА, проектирование прототипа сайта, информационной структуры.
4. Создание дизайн-концепции.
5. Адаптация дизайна под все виды мобильных устройств.
6. Отправляю вам файлы макета сайта, исходники. И остальные необходимые для верстки элементы.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
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