Высшее юридическое образование. Знание английского языка.

Опыт работы: ведущий юрисконсульт налоговой инспекции, преподаватель ВУЗа по дисциплине "Налоговое право", автор учебно-методического комплекса в 2-х томах по "Налоговому праву".

Дисциплины, по которым выполняю работы: налоговое право Республики Беларусь, основы права.

Виды работ: реферат, контрольная работа, набор/корректировка текста.

Профессиональные навыки: редактор Word, высокая скорость печати.

Деловые качества: ответственность, трудолюбие, порядочность, коммуникабельность, вежливость.