Дизайн LP, сайтов, мобильных приложений, баннеров
Опыт работы более 9 лет. Разработка прототипов сайтов и мобильных приложений, дизайн посадочных страниц любой сложности, дизайн сайтов и интернет магазинов, дизайн мобильных приложений, разработка баннеров.
Портфолио
- Набор баннеров "Daily Quotes"161 просмотр
- Набор баннеров "Slim Water"177 просмотров
- Баннеры для Инстаграмма303 просмотра
- Баннеры, обложки и аватарки "Эффективное сыроеден"224 просмотра
- Баннеры для Sunny Toy170 просмотров
- Баннеры и обложки книг для фирмы "Интеллектикс" ч3219 просмотров
- Баннеры и обложки книг для фирмы "Интеллектикс" ч2209 просмотров
- Баннеры и обложки книг для фирмы "Интеллектикс" ч1179 просмотров
- Дизайн лендинга Brelokoz129 просмотров
- Дизайн сайта для приложения I-TAXI244 просмотра
- Дизайн сайта автосервиса "Евразия"156 просмотров
- Дизайн лендинга "Concept Studio"142 просмотра