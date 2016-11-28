Дизайн LP, сайтов, мобильных приложений, баннеров

Опыт работы более 9 лет. Разработка прототипов сайтов и мобильных приложений, дизайн посадочных страниц любой сложности, дизайн сайтов и интернет магазинов, дизайн мобильных приложений, разработка баннеров.