Auparket

Компания AUParket осуществляет продажу ламината, массивной доски, паркетной доски, пробкового покрытия и аксессуаров для ремонта, таких как герметики, плинтуса (шпонированные и пластиковые), подложки и профили. В ассортименте пробковое покрытие на пол и для стен. Мы осуществляем продажу материалов, как российских, так и ведущих зарубежных производителей. Теперь купить качественную паркетную доску в Москве не проблема. У нас можно приобрести любое напольное покрытие от дешевого ламината до дорогой массивной доски. Мы не только продаем и доставляем напольные покрытия, но, по вашему желанию, можем осуществить их укладку и ремонт. Предлагаем доставку по Москве и Московской области.