Опытный профессиональный разработчик ПО из провинции.

Выполнил более 60 проектов на международных фрилансерских сайтах. Это можно посмотреть здесь:

http://www.rentacoder.com/RentACoder/SoftwareCoders/showBioInfo.asp?lngAuthorId=1658456

http://www.getacoder.com/users/Aurochs/Aurochs_profile.htm

http://www.getafreelancer.com/users/111136.html

Я работаю над проектами с полной отдачей и так, как если бы делал их для себя.

Если Вам нужны качественно сделанные, надежно работающие и в то же время недорогие программы, то я именно тот, кто Вам нужен.

Имею богатый опыт программирования на языках:

C >20 лет

C++ >15 лет

C# 2 года

Python 2 года

Asm/x86 >20 лет.

При необходимости за несколько дней могу освоить любой скриптовый язык.

Углубленное знание платформ Win32 и семейства UNIX.

Библиотеки: WinAPI, MFC, COM+, GDI+, ATL/WTL, OpenGL, Qt, PyQt, Tkinter.

Среда разработки: MS Visual Studio 6, MS Visual Studio .NET 2003, Visual Studio .NET 2005, KDevelop.

Специальные знания в следующих областях: спутниковая навигация,

геодезия, выч. алгоритмы и методы, криптография, компьютерная томография,

радионуклидная медицина.

Благодарю, что Вы потратили время и дочитали мое резюме до конца :)