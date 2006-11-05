Опытный профессиональный разработчик ПО из провинции.
Выполнил более 60 проектов на международных фрилансерских сайтах. Это можно посмотреть здесь:
http://www.rentacoder.com/RentACoder/SoftwareCoders/showBioInfo.asp?lngAuthorId=1658456
http://www.getacoder.com/users/Aurochs/Aurochs_profile.htm
http://www.getafreelancer.com/users/111136.html
Я работаю над проектами с полной отдачей и так, как если бы делал их для себя.
Если Вам нужны качественно сделанные, надежно работающие и в то же время недорогие программы, то я именно тот, кто Вам нужен.
Имею богатый опыт программирования на языках:
C >20 лет
C++ >15 лет
C# 2 года
Python 2 года
Asm/x86 >20 лет.
При необходимости за несколько дней могу освоить любой скриптовый язык.
Углубленное знание платформ Win32 и семейства UNIX.
Библиотеки: WinAPI, MFC, COM+, GDI+, ATL/WTL, OpenGL, Qt, PyQt, Tkinter.
Среда разработки: MS Visual Studio 6, MS Visual Studio .NET 2003, Visual Studio .NET 2005, KDevelop.
Специальные знания в следующих областях: спутниковая навигация,
геодезия, выч. алгоритмы и методы, криптография, компьютерная томография,
радионуклидная медицина.
Благодарю, что Вы потратили время и дочитали мое резюме до конца :)
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