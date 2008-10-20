Aurora-SEO

1. Как мы работаем и продвигаем
Мы занимаемся комплексным продвижением сайтов с нуля или уже раскрученных. Мы используем только белые методы продвижения.
Работа над вашим сайтом происходит поэтапно.
Мы подбираем БЕСПЛАТНО список оптимальных и наиболее продающихся запросов для продвижения вашего сайта, учитывая бюджет и возможности вашей компании.
Мы делаем БЕСПЛАТНО анализ вашего сайта и сайтов ваших конкурентов по выбранным запросам.
Для долгосрочных проектов у нас предусмотрены скидки.
Мы можем модернизировать, обновить ваш сайт, а также изменить дизайн и изменить систему навигации по сайту. В целом довести его до уровня, удовлетворяющего требования нашего клиента и лишь затем продвигать (по желанию клиента).
Предоставляем простые и понятные отчёты о проделанной нами работе по истечении каждого этапа.
Мы учитываем все пожелания и советы клиента.
Постоянный процесс общения клиента — исполнителя(нашей компании).
Предоставление персонализированного менеджера и технического специалиста для контроля и работы над вашим сайтом, которым вы можете позвонить в любой момент и задать вопрос.
2. Какие поисковики мы используем для работы
Мы продвигаем по основным поисковым системам:
Яндекс, Гугль, Рамблер
Но также ваш сайт будет виден в таких системах как:
Мейл.ру, Апорт, Мсн
3. Где мы продвигаем
Мы осуществляем продвижение по всей территории России (все города), стран СНГ и по желанию стран Европы.
4. Стоимость и срок выполнения работ:
Стоимость и срок продвижения сайта рассчитывается индивидуально исходя из:
Бюджета вашей компании и её основных приоритетов в вопросе продвижения сайта.
Регионов/ региона/страны где осуществляется продвижение
Позиций ваших конкурентов
Конкурентоспособностью выбранных запросов
Состояния вашего сайта ( в определённых случаях)
ВАШ САЙТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ВАС И ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
По всем вопросам обращайтесь: 8-800-555-777-6 (звонок по России бесплатный); (8452) 51-14-13
E-mail: [email protected]
С уважением, Светлана