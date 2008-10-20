Aurora-SEO

1. Как мы работаем и продвигаем

Мы занимаемся комплексным продвижением сайтов с нуля или уже раскрученных. Мы используем только белые методы продвижения.

Работа над вашим сайтом происходит поэтапно.

Мы подбираем БЕСПЛАТНО список оптимальных и наиболее продающихся запросов для продвижения вашего сайта, учитывая бюджет и возможности вашей компании.

Мы делаем БЕСПЛАТНО анализ вашего сайта и сайтов ваших конкурентов по выбранным запросам.

Для долгосрочных проектов у нас предусмотрены скидки.

Мы можем модернизировать, обновить ваш сайт, а также изменить дизайн и изменить систему навигации по сайту. В целом довести его до уровня, удовлетворяющего требования нашего клиента и лишь затем продвигать (по желанию клиента).

Предоставляем простые и понятные отчёты о проделанной нами работе по истечении каждого этапа.

Мы учитываем все пожелания и советы клиента.

Постоянный процесс общения клиента — исполнителя(нашей компании).

Предоставление персонализированного менеджера и технического специалиста для контроля и работы над вашим сайтом, которым вы можете позвонить в любой момент и задать вопрос.

2. Какие поисковики мы используем для работы

Мы продвигаем по основным поисковым системам:

Яндекс, Гугль, Рамблер

Но также ваш сайт будет виден в таких системах как:

Мейл.ру, Апорт, Мсн

3. Где мы продвигаем

Мы осуществляем продвижение по всей территории России (все города), стран СНГ и по желанию стран Европы.

4. Стоимость и срок выполнения работ:

Стоимость и срок продвижения сайта рассчитывается индивидуально исходя из:

Бюджета вашей компании и её основных приоритетов в вопросе продвижения сайта.

Регионов/ региона/страны где осуществляется продвижение

Позиций ваших конкурентов

Конкурентоспособностью выбранных запросов

Состояния вашего сайта ( в определённых случаях)

ВАШ САЙТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ВАС И ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

По всем вопросам обращайтесь: 8-800-555-777-6 (звонок по России бесплатный); (8452) 51-14-13

E-mail: [email protected]

С уважением, Светлана