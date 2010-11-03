Autoexpert

Для создания интернет-магазина надо база кроссов автозапчастей. Желательно, чтобы база не ограничивалась данными из TecDocа. Цена вопроса?
Базы данныхнет заявок
Закрыт
13 лет назад
Для создания интернет-магазина надо база кроссов автозапчастей. Желательно, чтобы база не ограничивалась данными из TecDocа. Цена вопроса?
Нужен интернет-магазин наподобие http://vegaauto.com.ua/. Необходимо реализовать возможность выгрузки прайсов собственных поставщиков, плюс возможность новых клиентов выгружать свои прайсы самостоятельно. Все прайсы должны быть связаны между собой кросс-переходами.