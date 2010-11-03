Autoexpert

Илья Autoexpert

 
39 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База кроссов автозапчастей

    Для создания интернет-магазина надо база кроссов автозапчастей. Желательно, чтобы база не ограничивалась данными из TecDocа. Цена вопроса?

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин автозапчастей

    Нужен интернет-магазин наподобие http://vegaauto.com.ua/. Необходимо реализовать возможность выгрузки прайсов собственных поставщиков, плюс возможность новых клиентов выгружать свои прайсы самостоятельно. Все прайсы должны быть связаны между собой кросс-переходами.

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад