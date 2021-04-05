Таргетолог

Таргетолог с опытом 3 месяца. Успешно окончила 2 курса по смм и настройке таргета. По таргету было очень крутое обучение. Навыки:Смм:Составление гармоничного визуала Подпись на посте Монтаж видео, оформление с обложкой Анализ целевой аудитории и составление контент плана Анализ статистики в инстаграм Редактирование и проверка вашего текста на ошибки. Таргет:Создание пользовательских и похожих аудиторийУстановка пикселя на сайт и его настройка Установка яндекс метрики на сайт Подтверждение домена сайтаСоздание и настройка кабинета в бизнес менеджере Анализ ключевых показателей по рекламе Запуск рекламы с целями: трафик, охват, конверсия, лидогенерация. Создание и раскачака бизнес страницы на фейсбук. Блокировки рекламного аккаунта: работа с поддержкой фейсбук. Мини ленд чат бота - создание посадочного одностраничного сайта с переходом в бот телеграм. Сборка бота по вашей воронке. Написание текстов по продающим формулам. Прайс:Тестовый период 5000 рублей за 2 недели + рекламный бюджет. Расширенная карта продвижения, разбор целевой аудитории, аудит шапки профиля, еженедельный отчёт, всегда на связи. Есть опыт ведения аккаунта детской одежды с нуля(цена по запросу и зависит от сложности проекта) Визуал из ваших фото(раскладка 9 фото, шапка профиля 1500 рублей) Консультация по бесплатным методам продвижения 500 рублей 30-40 минут. После консультации вы получаете конспект рекомендаций. Работаю по 100% предоплате. В любом случае для того чтобы понять можем ли мы взаимодействовать и смогу ли я быть вам полезной нужно созвониться, это займёт десять минут.