Avanturier

Вероника Avanturier

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик, преподаватель французского языка

Диплом бакалавра Киевского национального лингвистического университета, филолог, преподаватель французского языка. Имею международные сертификаты владения французским языком Dalf C1 (2018), Dalf C2.

Участвовала во Всеукраинской Студенческой Олимпиаде 2018 в г.Запорожье.

Была в составе университетской делегации во время визита в Посольство Венгрии и круглого стола с послом.

Сопровождала труппу канадских артистов во время фестиваля кукольного театра в октябре 2017 г. в Киеве в качестве переводчика.

В качестве официального переводчика сопровождала французского шеф-повар Бенджамина Матье на презентации нового меню в Vogue café, отель Fairmont в мае 2018.

Английским владею на уровне B2.

Выполняю переводы на техническую, юридическую тематику, а также контрольные работы любой сложности.

Работала во французской международной компании Faber International, занималась устным переводом и переводом технической документации.

Прошла лингвистическую стажировку во Франции, работая в качестве переводчика - рецепциониста. Стажировка включала в себя последовательный и письменный перевод ( Fr-UA, Fr-Ru, Fr-Eng, Eng-UA), а также работу во французской специализированной программе Medialog, предназначенной для ведения отельного бизнеса.

После прохождения стажировки продолжаю работать в качестве ассистента-переводчика в Faber International, украинском филиале французской строительной компании BEG Ingénierie. На данный момент также работаю в специализированной французской финансовой программе Aquiteo (french business software).

Совмещаю работу переводчиком и преподавателем французского языка уже более 4-х лет.