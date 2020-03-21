Web мастер
Краткие вехи боевого пути.
- 1997 год: создал первый в СНГ Интернет проект о японских автомобилях ПАПА - «Приморское Агентство Продажи Авто».
- 1999 год: стажировка в Японии по программе МИД «Управление кадрами»
- 2002 год: закончил по гранту МЭСИ (Московский Университет Экономики Статистики и Информатики), специальность: "Проектирование электронного бизнеса"
- 2003 год: «ПАПА» вошел в список TOP 100 крупнейшие ИТ - компании России.
- 2006 год: Интернет премия Стерх: Лучшее решение в электронной коммерции
- 2008 год: Интернет премия Золотой сайт России. Наука, искусство, культура
- 2009 год: Проект перешел на работу в режиме автономного сайт блога..
- 2011 год: создал онлайн технологию точного прогнозирования землетрясений.
- 2017 год - хакатон «Теплицы социальных технологий»
- 2018 год: проект «Метатрон & Машиаха батальон» получает «Премию Рунета» в номинации «В ожидании»
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