Digital-агентство AVDAY

Мы являемся цифровым агентством AVDAY из Эстонии, которое разрабатывает цифровые решения по всей Европе. У нас есть шесть лет опыта в веб-разработке и веб-дизайне. В нашу команду входят креативные дизайнеры, менеджеры проектов и искусные программисты. Мы знаем свою работу и хотим превзойти ожидания наших клиентов. Каждое из наших действий основано на углубленном анализе проекта.

Мы можем сделать следующее:

• стратегия и маркетинг;

• Разработка интерфейса (HTML, CSS, PHP, XML, JQuery, Javascript);

• Pixel Perfect Web Design (UX / UI и PSD в HTML)

• CMS WordPress;

• электронная коммерция (Woocommerce);

• Webflow и Adobe XD;

• Adobe Photoshop и Illustrator;

• разработка API и XML;

• SEO;

• Поддержка и мониторинг после разработки (24/7);

• Предоставляем наш хостинг для ваших сайтов