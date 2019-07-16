Мы являемся цифровым агентством AVDAY из Эстонии, которое разрабатывает цифровые решения по всей Европе. У нас есть шесть лет опыта в веб-разработке и веб-дизайне. В нашу команду входят креативные дизайнеры, менеджеры проектов и искусные программисты. Мы знаем свою работу и хотим превзойти ожидания наших клиентов. Каждое из наших действий основано на углубленном анализе проекта.
Мы можем сделать следующее:
• стратегия и маркетинг;
• Разработка интерфейса (HTML, CSS, PHP, XML, JQuery, Javascript);
• Pixel Perfect Web Design (UX / UI и PSD в HTML)
• CMS WordPress;
• электронная коммерция (Woocommerce);
• Webflow и Adobe XD;
• Adobe Photoshop и Illustrator;
• разработка API и XML;
• SEO;
• Поддержка и мониторинг после разработки (24/7);
• Предоставляем наш хостинг для ваших сайтов