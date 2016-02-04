Предлагаю услуги ретушера и видеомонажера

Предлагаю услуги ретушера и видеомонажера

окончил Высшую школу кино и телевидения "Останкино" по специальности "режиссер видеомонтажа". имею навыки: Adobe Premier, Pro Adobe Photoshop, Adobe Media Encoder, Final Cut, GIMP, Compressor, Видеомонтаж, Цветокоррекция, Работа со звуком, Фотомонтаж, Опытный пользователь ПК (MS Windows; Mac OS X), Захват видео с экрана монитора Фото и видеосъемка, Построение композиции, Обработка видео, Обработка изображений, Репортажная фотосъемка, Интерьерная фотография, Пейзажная фотография, Портретная фотосъемка, Видеосъемка, Adobe Lightroom

Закончил профессиональные курсы переподготовки в Высшей школе кино и телевидения "Останкино" (при Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино") по специальности "Режиссер видеомонтажа". В данный момент прохожу там же курс переподготовки по специальности "Телеоператор/фотохудожник".

Участвовал в фотовыставке "МОЭСК - энергия жизни"

Портфолио - http://portfolios.ru/Anton89 ▼

http:// http://anton89.moifoto.org/