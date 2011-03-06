Ave-design

Анна Харчук Ave-design

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайн интерьеров, декоративные работы Харьков Киев

Дизайн интерьеров, декоративные работы Харьков Киев

Дизайн интерьера:

-варианты стилевого решения

-планировка

-3д визуализация

-подбор материалов

-авторский надзор

Декоративные работы:

-рельефные настенные картины

-гладкая рельефная роспись

-витраж (роспись по стеклу)

Индивидуальный подход, любые решения, гибкие цены.

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