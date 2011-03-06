Дизайн интерьеров, декоративные работы Харьков Киев
Дизайн интерьеров, декоративные работы Харьков Киев
Дизайн интерьера:
-варианты стилевого решения
-планировка
-3д визуализация
-подбор материалов
-авторский надзор
Декоративные работы:
-рельефные настенные картины
-гладкая рельефная роспись
-витраж (роспись по стеклу)
Индивидуальный подход, любые решения, гибкие цены.
Портфолио
- Кафе-мороженное Gelato-chocolato452 просмотра
- Интернет-клуб "Бездна"795 просмотров
- Интернет-клуб "Бездна"649 просмотров
- Интернет-клуб "Бездна"1466 просмотров
- Без названия153 просмотра
- Без названия158 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Интернет-клуб "Бездна"1076 просмотров
- Без названия155 просмотров
- Без названия273 просмотра
- Без названия267 просмотров
- Кафе-мороженное Gelato-chocolato355 просмотров