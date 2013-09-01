Aveemperor

Краткое описание опыта работы, образования и примера работ

Образование:

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ им. Ломоносова) Исторический факультет, кафедра этнологии.

Дипломная работа:

«Становление (нео)шамана в культурах с буддистским и православным

компонентами (на бурятском и хакасском материалах).» Окончание: 2014 год.

Профессиональный опыт

Интернет-редакция газеты «Московский Комсомолец»

31.10.2014 – 15.08.2016

Должность- Бильд-редактор

Обязанности

- Подбор и редактирование графического сопровождения к статьям.

- Подбор и редактирование видеоматериалов для сайта.

- Создание плашек, логотипов и прочего графического материала по требованию.

Издательство InterCrimPress

10.09.2014- 30.10.2014

Должность- Заведующий международным отделом.

Обязанности:

- Ведение переписки с зарубежными партнерами

- Перевод текстов (Английский язык)

- Рерайт статей

- Распространение информации

- Ведение соцсетей компании

АНО ДПО «Молодежный инновационный центр»

15.04.2014-03.06.2014

Должность- pr -менеджер\автор на проект StartUp поиск 2014

Обязанности :

-Написание пресс\пост релизов

-Сопровождение акции StartUp поиск 2014 в соцсетях

-Распространение материала

Hungryshark.ru Интернет-журнал для делового интеллектуала.

01.09.2013-30.12.2013

Должность: журналист-автор

Обязанности:

-Поиск интересных тем связанных с социологией, городской антропологией, IT- технологиями ,историческими или политическими событиями .

- Создание на базе различных источников информации аналитических статей.

- Поиск и\или создание графического сопровождения статьи (фотография, рисунок).

Примеры работ на сайте Hungryshark . ru и MK . ru :

http://hungryshark.ru/articles/zhizn-drugih-ili-myisli-paranoika

http://hungryshark.ru/articles/piratyi-novogo-tyisyacheletiya

http://hungryshark.ru/articles/nlp-kak-zakalyalsya-mozg

http://hungryshark.ru/articles/udushenie-tsivilizatsiey

http://www.mk.ru/social/2016/09/16/khakasskiy-stradivari-raskryl-sakralnye-tayny-instrumentov.html