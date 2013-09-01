Aveemperor

Образование:
Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ им. Ломоносова) Исторический факультет, кафедра этнологии.
Дипломная работа:
«Становление (нео)шамана в культурах с буддистским и православным
компонентами (на бурятском и хакасском материалах).» Окончание: 2014 год.
Профессиональный опыт
Интернет-редакция газеты «Московский Комсомолец»
31.10.2014 – 15.08.2016
Должность- Бильд-редактор
Обязанности
- Подбор и редактирование графического сопровождения к статьям.
- Подбор и редактирование видеоматериалов для сайта.
- Создание плашек, логотипов и прочего графического материала по требованию.
Издательство InterCrimPress
10.09.2014- 30.10.2014
Должность- Заведующий международным отделом.
Обязанности:
- Ведение переписки с зарубежными партнерами
- Перевод текстов (Английский язык)
- Рерайт статей
- Распространение информации
- Ведение соцсетей компании
АНО ДПО «Молодежный инновационный центр»
15.04.2014-03.06.2014
Должность- pr-менеджер\автор на проект StartUpпоиск 2014
Обязанности :
-Написание пресс\пост релизов
-Сопровождение акции StartUp поиск 2014 в соцсетях
-Распространение материала
Hungryshark.ru Интернет-журнал для делового интеллектуала.
01.09.2013-30.12.2013
Должность: журналист-автор
Обязанности:
-Поиск интересных тем связанных с социологией, городской антропологией, IT- технологиями ,историческими или политическими событиями .
- Создание на базе различных источников информации аналитических статей.
- Поиск и\или создание графического сопровождения статьи (фотография, рисунок).
Примеры работ на сайте Hungryshark.ru и MK.ru:
http://hungryshark.ru/articles/zhizn-drugih-ili-myisli-paranoika
http://hungryshark.ru/articles/piratyi-novogo-tyisyacheletiya
http://hungryshark.ru/articles/nlp-kak-zakalyalsya-mozg
http://hungryshark.ru/articles/udushenie-tsivilizatsiey
http://www.mk.ru/social/2016/09/16/khakasskiy-stradivari-raskryl-sakralnye-tayny-instrumentov.html