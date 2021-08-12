Разработчик сайтов "под ключ"
2 года работаю в этой сфере. Каждый заказчик остался доволен. С одним из них сотрудничал на протяжении 8 месяцев.
Разрабатываю сайты на платформе ВордПресс - мощный конструктор, с огромным функционалом.
Сайт располагаю на хостинге Евробайт, там же ставлю домен. Доменное имя Ваше.
Любые виды сайтов, для любых целей и сфер. Могу даже скопировать сайт, т.к. такие проекты уже были.
Выполняю быстро, уникально и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание сайта под вашу деятельность9 просмотров