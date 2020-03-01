SMM-специалист

Я являюсь сертифицированным SMM-специалистом.Чем занимается SMM-специалист:

Полное оформление профиля (Аватар, шапка профиля, актуальные истории)

Определение целевой аудитории

Составление контент-плана на две недели/месяц

Составление тем/ темы+посты на две недели/месяц

Создание таплинк

Продвижение блога бесплатными/платными методами

Работа с блогерами, бартер

Проведение розыгрышей/конкурсов

Настройка таргетированной рекламы

Общение с клиентами через директ, комментарии/отзывы﻿