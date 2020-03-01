SMM-специалист
Я являюсь сертифицированным SMM-специалистом.Чем занимается SMM-специалист:
Полное оформление профиля (Аватар, шапка профиля, актуальные истории)
Определение целевой аудитории
Составление контент-плана на две недели/месяц
Составление тем/ темы+посты на две недели/месяц
Создание таплинк
Продвижение блога бесплатными/платными методами
Работа с блогерами, бартер
Проведение розыгрышей/конкурсов
Настройка таргетированной рекламы
Общение с клиентами через директ, комментарии/отзывы
Действие аккаунта приостановлено!