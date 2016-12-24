Качественный дизайн - лицо вашей группы!

Задумались, как выделить свою группу в соц.сетях? Считаете, что продающий паблик - это не только качественный контент, но и стильное оформление? Хотите получить качественный результат, соответствующий вашим требованиям?

Вы попали по адресу.

Профессиональное оформление групп, пабликов в социальных сетях. В создании дизайна, учитываю тематику и направленность группы, придерживаюсь единого стиля оформления во всех элементах.

Гибкий индивидуальный подход к ценообразованию - обговаривается с каждым клиентом, в зависимости от условий вашего ТЗ.

Оплата возможна на карту Сбербанка, либо на кошелек ВебМани.

Буду рада сотрудничеству!