Качественный дизайн - лицо вашей группы!
Задумались, как выделить свою группу в соц.сетях? Считаете, что продающий паблик - это не только качественный контент, но и стильное оформление? Хотите получить качественный результат, соответствующий вашим требованиям?
Вы попали по адресу.
Профессиональное оформление групп, пабликов в социальных сетях. В создании дизайна, учитываю тематику и направленность группы, придерживаюсь единого стиля оформления во всех элементах.
Гибкий индивидуальный подход к ценообразованию - обговаривается с каждым клиентом, в зависимости от условий вашего ТЗ.
Оплата возможна на карту Сбербанка, либо на кошелек ВебМани.
Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
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- Разработка конкурсного промо-поста для группы ВК132 просмотра
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