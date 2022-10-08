Веб-дизайнер
Привет!Рада, что именно Ты кликнул на моё объявление. Этот шаг поможет мне приблизиться ближе к своей цели.
Я- начинающий дизайнер, и я в поиске идей для своего портфолио.
Создаю на Tilda:
- одностраничный сайт
- многостраничный сайт
- сайт магазина
Так же я занимаюсь оформлением чек-листов, гайдов, трекеров и презентаций.
Стоимость работы: от 1 до 5 стр - 350 р/стр; от 5 до 10 стр - 250 р/стр; от 10 до 20 стр - 150 р/стр; при большом объеме работы цена будет ниже.
Цена за одностраничный сайт 1 блок - 500 ₽; многостраничный сайт 1 страница (5 блоков)- 2000 ₽; сайт магазина 8000 ₽
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов9 просмотров
- Сайт франшизы11 просмотров
- Сайт компании по электрооборудованию11 просмотров
- Сайт кафе-кондитерской14 просмотров