Начинающая, но безумно ответственная

Только вхожу в сферу фриланса. Хочу начать с мелких задач, чтобы найти себя и понять свои сильные стороны. При всем при этом я ответственная, и если взялась за работу, то сделаю ее до конца, так как не люблю подводить людей.

Знаю, что отдавать заказ такому новичку, как я, страшно, но я гарантирую, что выполню вашу работу. Если уж что-то и пойдет не так, то я обязательно сообщу об этом вам, дабы не вводить в заблуждение.

Не бойтесь выбрать новичка, ведь так вы можете упустить хорошего специалиста.