Главний технолог (специалист по тех. оснастке}.

АКОПЯН АВЕТИК ОГАНЕСОВИЧ

Адрес: Армения, г.Эчмиадзин, Арагацский массив д.13,кв.27.

Телефон: 374 (231)4-24-28; 374(77)16-32-00.

Дата рождения: 11.05.1953г.

Семейное положение: Женат,имею трех детей.

Оброзование: Высшее:

1970-1975. закончил механический факултет Ереванского политехнического института им.К.Маркса по специальности: технология машиностроения,металорежущие станки и инструменты.

Клавификация: Инженер механик.

Опыт работы:

1975-1991гг. Эчмиадзинском приборостроительном заводе(ЭпрЗ):инженер-технолог;

начальник конструкторо-технологического бюро;зам.главного

технолога.

Сфера производства:приборы военно-воздушного промышленного комплекса СССР.,проектирование (на AutoCad) и изготовление технологической оснастки (приспособления,штампы,литейние формы,спец.станки, и т/д).

1991-1995гг. Заводе по изготовления сантехнических и электробытових приборов АО “Прометей”: начальник цеха;начальник плано-производственного-технического отдела;далее главный инженер.

1995-2006гг. Россия,г.Иркутск.

Директор деревообрабативающей фабрики.

2006г-ност.времия: ОАО”ЭПрЗ”-е:начальник технического отдела(главный технолог).

Знание язиков: Армянский,русский.

Знание компютера: AutoCAD,CorelDRAW,Excel,Word.

Гражданство: Армения. Российская Федерация.

Заявитель Акопян А. О.