АКОПЯН АВЕТИК ОГАНЕСОВИЧ
Адрес: Армения, г.Эчмиадзин, Арагацский массив д.13,кв.27.
Телефон: 374 (231)4-24-28; 374(77)16-32-00.
Дата рождения: 11.05.1953г.
Семейное положение: Женат,имею трех детей.
Оброзование: Высшее:
1970-1975. закончил механический факултет Ереванского политехнического института им.К.Маркса по специальности: технология машиностроения,металорежущие станки и инструменты.
Клавификация: Инженер механик.
Опыт работы:
1975-1991гг. Эчмиадзинском приборостроительном заводе(ЭпрЗ):инженер-технолог;
начальник конструкторо-технологического бюро;зам.главного
технолога.
Сфера производства:приборы военно-воздушного промышленного комплекса СССР.,проектирование (на AutoCad) и изготовление технологической оснастки (приспособления,штампы,литейние формы,спец.станки, и т/д).
1991-1995гг. Заводе по изготовления сантехнических и электробытових приборов АО “Прометей”: начальник цеха;начальник плано-производственного-технического отдела;далее главный инженер.
1995-2006гг. Россия,г.Иркутск.
Директор деревообрабативающей фабрики.
2006г-ност.времия: ОАО”ЭПрЗ”-е:начальник технического отдела(главный технолог).
Знание язиков: Армянский,русский.
Знание компютера: AutoCAD,CorelDRAW,Excel,Word.
Гражданство: Армения. Российская Федерация.
Заявитель Акопян А. О.