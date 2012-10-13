Ольга проделала отличную работу, несмотря на то, что проект оказался сложнее, чем предполагалось в ТЗ. Походу было выявлено много подводных камней, но Ольга постоянно была на связи и вносила необходимые поправки. Так же понравился её ответственный подход к делу и оперативность.