AvigheiA

Ольга AvigheiA

 
35 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн логотипов, иконок, сайтов. Разработка флэш баннеров, ретушь фото.
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ivanstudenikin
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа над логотипом, иконками языков, картинками
Ольга проделала отличную работу, несмотря на то, что проект оказался сложнее, чем предполагалось в ТЗ. Походу было выявлено много подводных камней, но Ольга постоянно была на связи и вносила необходимые поправки. Так же понравился её ответственный подход к делу и оперативность.