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Портфолио
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- Без названия102 просмотра
- Без названия105 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Ольга проделала отличную работу, несмотря на то, что проект оказался сложнее, чем предполагалось в ТЗ. Походу было выявлено много подводных камней, но Ольга постоянно была на связи и вносила необходимые поправки. Так же понравился её ответственный подход к делу и оперативность.