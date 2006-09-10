SMM-специалист
Доброго времени суток)
Занимаюсь оформлением и продвижением брендов в социальных сетях, разрабатываю контент-планы.
В основном работаю на таких интернет-платформах как: Instagram, Facebook, Telegram, Tik Tok, Вконтакте и Одноклассники.
Программы, в основном, с которыми я работаю: Adobe Photoshop, Lightroom, CapCut, Excel, Word, Powerpoint.
Большой наработанный опыт в копирайтинге, соблюдаю грамотность в текстах. Мои тексты проверяются корректорами, могу гарантировать качество и уникальность текстов.
К работе всегда отношусь ответственно,работаю на качество, соблюдаю дедлайны. Создаю контент вне зависимости от тематики.
Если вас заинтересовало мое резюме, можете обратиться по номеру телефона +79811116128 Анжелика.
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