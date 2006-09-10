SMM-специалист

Доброго времени суток)

Занимаюсь оформлением и продвижением брендов в социальных сетях, разрабатываю контент-планы.

В основном работаю на таких интернет-платформах как: Instagram, Facebook, Telegram, Tik Tok, Вконтакте и Одноклассники.

Программы, в основном, с которыми я работаю: Adobe Photoshop, Lightroom, CapCut, Excel, Word, Powerpoint.

Большой наработанный опыт в копирайтинге, соблюдаю грамотность в текстах. Мои тексты проверяются корректорами, могу гарантировать качество и уникальность текстов.

К работе всегда отношусь ответственно,работаю на качество, соблюдаю дедлайны. Создаю контент вне зависимости от тематики.

Если вас заинтересовало мое резюме, можете обратиться по номеру телефона +79811116128 Анжелика.