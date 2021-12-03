Услуги Видеомонтажа

Услуги Видеомонтажа

Сделаю видеоролик из ваших фото и видео материалов,день рождения,путешествие и др.

Стоимость видеомонтажа зависит от множества факторов, таких как: длительность видео, сложность монтажа, наличие графики, спец. эффектов и общего объема работ.

Цена от 700гр в среднем 1500гр ролик в зависимости от требований.

монтаж видео любой сложности и формата. Вот лишь краткий перечень типов видеомонтажа, которыми мы занимаемся:

1. Видео отчет с мероприятия, ивента, праздника

2. Монтаж видеороликов для Youtube, Instagram (видеоблоги)

3. Монтаж рекламных видео

4. Создание интервью, репортажей

5. Видеомонтаж роликов для бизнеса