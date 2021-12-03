Услуги Видеомонтажа
Услуги Видеомонтажа
Сделаю видеоролик из ваших фото и видео материалов,день рождения,путешествие и др.
Стоимость видеомонтажа зависит от множества факторов, таких как: длительность видео, сложность монтажа, наличие графики, спец. эффектов и общего объема работ.
Цена от 700гр в среднем 1500гр ролик в зависимости от требований.
монтаж видео любой сложности и формата. Вот лишь краткий перечень типов видеомонтажа, которыми мы занимаемся:
1. Видео отчет с мероприятия, ивента, праздника
2. Монтаж видеороликов для Youtube, Instagram (видеоблоги)
3. Монтаж рекламных видео
4. Создание интервью, репортажей
5. Видеомонтаж роликов для бизнеса
Портфолио
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