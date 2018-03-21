AvtorskiyZakutok

Авторская группа
Мы - авторская группа, специализирующаяся на написании сценариев юмористического характера для развлекательных и рекламных видеороликов и скетчей.
Также, работаем с готовыми сценариями, для усиления их юмористической составляющей.
Есть опыт работы в написании сценариев для рекламных роликов, материала для выступлений стендап-комиков, юмористических скетчей и сценариев для мероприятий городского уровня.
Пройден мастер-класс по написанию сценариев для сериалов в компании Good Story Media.
Создадим оригинальный сценарий для
- Развлекательного видеоролика
- Рекламного видеоролика
- Юмористического скетча
- Видеоблога
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