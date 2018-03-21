AvtorskiyZakutok

Авторская группа

Мы - авторская группа, специализирующаяся на написании сценариев юмористического характера для развлекательных и рекламных видеороликов и скетчей.

Также, работаем с готовыми сценариями, для усиления их юмористической составляющей.

Есть опыт работы в написании сценариев для рекламных роликов, материала для выступлений стендап-комиков, юмористических скетчей и сценариев для мероприятий городского уровня.

Пройден мастер-класс по написанию сценариев для сериалов в компании Good Story Media.

Создадим оригинальный сценарий для

Развлекательного видеоролика

Рекламного видеоролика

Юмористического скетча

Видеоблога

Видеовыбранной вами- анимация, рисовка (дудл), видео с актерами, запись стрима, инструкция для покупателей, развлекательный, информационный ролик и другое.