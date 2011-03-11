Независимая оценка стоимости всех видов имущества и собственности.

Услуги по независимой оценки стоимости всех видов имущества и собственности.

Опытный оценщик имущества. Опыт в оценке стоимости бизнеса, недвижимости, земли и оборудования. Опыт работы более 4 лет. За это время выполнено более 100 отчетов об оценке по коммерческой недвижимости и земли, более 20 - по оценке бизнеса и более 30 по оценке других видов имущества. Занимаю руководящую должность в оценочной компании "Апхилл". Сайт: http://апхилл.рф

Спектр услуг компании.

Независимая оценка стоимости всех видов имущества и собственности.

Оценка жилой и коммерческой недвижимости: зданий, помещений, сооружений, квартир, домов.

Оценка земли.

Оценка бизнеса и инвестиционных проектов.

Оценка активов: машин и оборудования.

Оценка нематериальных активов.