Услуги по независимой оценки стоимости всех видов имущества и собственности.
Опытный оценщик имущества. Опыт в оценке стоимости бизнеса, недвижимости, земли и оборудования. Опыт работы более 4 лет. За это время выполнено более 100 отчетов об оценке по коммерческой недвижимости и земли, более 20 - по оценке бизнеса и более 30 по оценке других видов имущества. Занимаю руководящую должность в оценочной компании "Апхилл". Сайт: http://апхилл.рф
Спектр услуг компании.
Независимая оценка стоимости всех видов имущества и собственности.
Оценка жилой и коммерческой недвижимости: зданий, помещений, сооружений, квартир, домов.
Оценка земли.
Оценка бизнеса и инвестиционных проектов.
Оценка активов: машин и оборудования.
Оценка нематериальных активов.