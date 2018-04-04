Эксперт по привлечению онлайн-трафика и контекстной рекламе.

Меня зовут Руслан Авдеев. Интернет-маркетингом занимаюсь с 2013 года.

За эти годы профессионально освоил направления контекстной, таргетированной и медийной рекламе, веб-аналитике и автоворонок.

Стратегический маркетинг необходим Вашему бизнесу который включает в себя все эти направления. Я обладаю всеми необходимыми компетенциями, чтобы обеспечить Вашу фирму качественным и системным интернет-маркетингом.

Имею опыт работы более чем в 120 бизнес-нишах. За время своей деятельности реализовал свыше 300 проектов, бюджет одной из рекламных кампаний достигали 700 000 руб. в месяц.

Провел более 20 публичных семинаров, лекций и корпоративных тренингов на тему интернет-маркетинга, контекстной рекламы и SMM.

Услуги, которые я оказываю:

- Разработка сайта;

- Поисковая оптимизация сайта (SEO);

- Настройка контекстной рекламы (Yandex Direct/Google Adwords);

- Создание воронки продаж;

- Внедрение AmoCRM-системы;

- Продвижение в социальных сетях;

Доп. услуги

- Рассылка объявления по 2 500 площадкам;

- Консультации руководителей, обучение сотрудников Вашей компании;

- Сопровождение интернет-проектов в качестве независимого эксперта;

- Содействие при создании/продаже/покупке бизнеса;

Всегда на связи:

С уважением, Руслан Авдеев

‪8 (913) 444-35-53‬ (Whatsapp, Viber или Telegram)

[email protected]