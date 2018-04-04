Привет. Ищу маркетолога, нужно будет разработать визитки, листовки и баннера для финансового проекта. Пишите свой опыт и примеры работ.
Меня зовут Руслан Авдеев. Интернет-маркетингом занимаюсь с 2013 года.
За эти годы профессионально освоил направления контекстной, таргетированной и медийной рекламе, веб-аналитике и автоворонок.
Стратегический маркетинг необходим Вашему бизнесу который включает в себя все эти направления. Я обладаю всеми необходимыми компетенциями, чтобы обеспечить Вашу фирму качественным и системным интернет-маркетингом.
Имею опыт работы более чем в 120 бизнес-нишах. За время своей деятельности реализовал свыше 300 проектов, бюджет одной из рекламных кампаний достигали 700 000 руб. в месяц.
Провел более 20 публичных семинаров, лекций и корпоративных тренингов на тему интернет-маркетинга, контекстной рекламы и SMM.
Услуги, которые я оказываю:
- Разработка сайта;
- Поисковая оптимизация сайта (SEO);
- Настройка контекстной рекламы (Yandex Direct/Google Adwords);
- Создание воронки продаж;
- Внедрение AmoCRM-системы;
- Продвижение в социальных сетях;
Доп. услуги
- Рассылка объявления по 2 500 площадкам;
- Консультации руководителей, обучение сотрудников Вашей компании;
- Сопровождение интернет-проектов в качестве независимого эксперта;
- Содействие при создании/продаже/покупке бизнеса;
Всегда на связи:
С уважением, Руслан Авдеев
8 (913) 444-35-53 (Whatsapp, Viber или Telegram)
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