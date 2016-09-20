Личный помощник (удаленно)

Опыт работы:

2012- настоящее время

Свадебноеагентство EWA (Чебоксары, Тольятти)

Со-Руководитель.Организатор. (есть свободное время, т к многие задачи делегирую)

2011- 2012 ООО “Вершина” (Чебоксары) - производство наружной рекламы. Бухгалтер.

2010- 2011 ООО “Люди и талант” (Тольятти) - фирма по подбору персонала. Рекрутер.

2008- 2010 ЗАО “Редакция газеты “Презент” (Тольятти). Менеджер в отделераспространения газеты.

2006 - 2007 МУК “Библиотека Автограда” (Тольятти). Библиотекарь.

Достижения:

2014Удаленная организация свадьбы в Замке Шереметьево в Марий Эл.

Я- в Чебоксарах, замок в Марий Эл, клиент в Москве, кейтеринг с Нижнего

Новгорода ... (сценарий, кейтеринг, детали, концепция, бронирование

специалистов и услуг, контроль мероприятия, размещение гостей, логистика). Видео.

2015Организовала и провела (совместно с АРТЕФАКТ event company) курсы для свадебных

организаторов и координаторов. Отзывы.

2016Организовала первый в мире флешмоб по лепке пельменей Creative Pelmeni Party в Тольятти. Проходил одновременно в более60 городах России, стран СНГ и Европы. Идейный вдохновитель и руководитель

проекта Дария Бикбаева. Самостоятельно смонтировала видео проекта.

Образование.

РоссийскийГосударственный гуманитарный университет

Делопроизводствои документационной обеспечение управления. 2009

Курсы и тренинги:

2011 ООО “Люди и талант” основы продаж.

2013Ирина Войтенко “Текстильное оформление торжеств”.

2014Дария Бикбаева: Свадебный бизнес от start-up к вершине успеха

2015Ольга Ермилова: Wedding Business

2015Wedding Academy by Natalia Ortiz Конференция для свадебных специалистов

2016Академия удаленной работы Ольги Будаевой. Личный помощник.

Психологические тренинги:

2011- 2012 Эльвира Титова (тренинговая компания “От сердца к сердцу”). Курсы: Путь

к себе (Психологический тренинг личностногороста), Энергия денег, Сила женского очарования.

Участиев семейные расстановки по хеллингеру.

Навыки:

управлениеи постановка задач

анализданных

структурированиеинформации

созданиепрезентаций

созданиесайта на wordpress (пример: svadba-ewa.ru)

настройкаяндекс директ

работас фрилансерами и заказчиками

наполнениеи администрирование социальных групп, форумов, сайтов

поискинформации

Программы:

Microsoft Office

Gyazo

WordPress

Etxt Антиплагиат

Яндекс метрика, директ, вебмастер, диск

Lastpass

Evernote

Google docs

Google +

Google Hangouts

Вконтакте

FaceBook

Instagram

regru, beget

Viber

Легко и быстро осваиваю новые программы.

Хобби:

плавание

посещение тренингов

изучение продвижения сайтов

изучение привлечения клиентов

Личные качества:

Я человек, у которого сильно развито чувствоответственности. Я как никто другой знаю, что такое сроки (из опыта организации

свадьбы, ведь свадьба происходит в определенный день). Умею работать в режиме

цейтнот.

Я всегда стараюсь оптимизировать, ускорить однообразную рутинную работу.

Я хорошо могу управлять мероприятием, проектом - четкораспределить задачи, проверить готовность участников.

Готова приступить к работе как можно скорее!