Опыт работы:
2012- настоящее время
Свадебноеагентство EWA (Чебоксары, Тольятти)
Со-Руководитель.Организатор. (есть свободное время, т к многие задачи делегирую)
2011- 2012 ООО “Вершина” (Чебоксары) - производство наружной рекламы. Бухгалтер.
2010- 2011 ООО “Люди и талант” (Тольятти) - фирма по подбору персонала. Рекрутер.
2008- 2010 ЗАО “Редакция газеты “Презент” (Тольятти). Менеджер в отделераспространения газеты.
2006 - 2007 МУК “Библиотека Автограда” (Тольятти). Библиотекарь.
Достижения:
2014Удаленная организация свадьбы в Замке Шереметьево в Марий Эл.
Я- в Чебоксарах, замок в Марий Эл, клиент в Москве, кейтеринг с Нижнего
Новгорода ... (сценарий, кейтеринг, детали, концепция, бронирование
специалистов и услуг, контроль мероприятия, размещение гостей, логистика). Видео.
2015Организовала и провела (совместно с АРТЕФАКТ event company) курсы для свадебных
организаторов и координаторов. Отзывы.
2016Организовала первый в мире флешмоб по лепке пельменей Creative Pelmeni Party в Тольятти. Проходил одновременно в более60 городах России, стран СНГ и Европы. Идейный вдохновитель и руководитель
проекта Дария Бикбаева. Самостоятельно смонтировала видео проекта.
Образование.
РоссийскийГосударственный гуманитарный университет
Делопроизводствои документационной обеспечение управления. 2009
Курсы и тренинги:
2011 ООО “Люди и талант” основы продаж.
2013Ирина Войтенко “Текстильное оформление торжеств”.
2014Дария Бикбаева: Свадебный бизнес от start-up к вершине успеха
2015Ольга Ермилова: Wedding Business
2015Wedding Academy by Natalia Ortiz Конференция для свадебных специалистов
2016Академия удаленной работы Ольги Будаевой. Личный помощник.
Психологические тренинги:
2011- 2012 Эльвира Титова (тренинговая компания “От сердца к сердцу”). Курсы: Путь
к себе (Психологический тренинг личностногороста), Энергия денег, Сила женского очарования.
Участиев семейные расстановки по хеллингеру.
Навыки:
управлениеи постановка задач
анализданных
структурированиеинформации
созданиепрезентаций
созданиесайта на wordpress (пример: svadba-ewa.ru)
настройкаяндекс директ
работас фрилансерами и заказчиками
наполнениеи администрирование социальных групп, форумов, сайтов
поискинформации
Программы:
Microsoft Office
Gyazo
WordPress
Etxt Антиплагиат
Яндекс метрика, директ, вебмастер, диск
Lastpass
Evernote
Google docs
Google +
Google Hangouts
Вконтакте
regru, beget
Viber
Легко и быстро осваиваю новые программы.
Хобби:
плавание
посещение тренингов
изучение продвижения сайтов
изучение привлечения клиентов
Личные качества:
Я человек, у которого сильно развито чувствоответственности. Я как никто другой знаю, что такое сроки (из опыта организации
свадьбы, ведь свадьба происходит в определенный день). Умею работать в режиме
цейтнот.
Я всегда стараюсь оптимизировать, ускорить однообразную рутинную работу.
Я хорошо могу управлять мероприятием, проектом - четкораспределить задачи, проверить готовность участников.
Готова приступить к работе как можно скорее!