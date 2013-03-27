AxelKauaid

Дмитрий AxelKauaid

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
2D Аниматор, Векторная графика

Баннеры, анимированные аватарки, анимация, мультики, рекламные мультики, графика.

Стаж: 3 года.

Работа в настоящее время: Педагог дополнительного образования: "Анимация", инженер.

Стиль анимации и графики: Векторная мультяшная (не реальный) 2d

Работы:

Например:

Анимированная песня с пони:

http://www.youtube.com/watch?v=7T1DEyJjQ8k&list=UUpUb12Kpbf4Z1WgbCEy7IIw&index=3

Портфолио: (первая версия)

http://www.youtube.com/watch?v=Ir3Z0ZNvlh8&list=UUpUb12Kpbf4Z1WgbCEy7IIw&index=1

Пишите, рад помочь ;)