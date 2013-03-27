AxelKauaid

2D Аниматор, Векторная графика
Баннеры, анимированные аватарки, анимация, мультики, рекламные мультики, графика.
Стаж: 3 года.
Работа в настоящее время: Педагог дополнительного образования: "Анимация", инженер.
Стиль анимации и графики: Векторная мультяшная (не реальный) 2d
Работы:
Например:
Анимированная песня с пони:
http://www.youtube.com/watch?v=7T1DEyJjQ8k&list=UUpUb12Kpbf4Z1WgbCEy7IIw&index=3
Портфолио: (первая версия)
http://www.youtube.com/watch?v=Ir3Z0ZNvlh8&list=UUpUb12Kpbf4Z1WgbCEy7IIw&index=1
Пишите, рад помочь ;)
Действие аккаунта приостановлено!