AxelShawod

Баннеры, визитки, плакаты. Так же работа с БД (MySQL/phpmyadmin) и другое!

ФИО: Сухоруков Алексей Александрович

Дата рождения: 04.01.1992 (22 года)

Семейное положение: Не женат

Адрес: респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М.Горького 22, кв. 7

Телефон (пейджер, e-mail): [email protected] +79535429459

Цель: Практическое применение полученных знаний и навыков

Образование:

Школа № 5, г.Сегежа, 1999-2008 Северный Колледж, г.Сегежа, 2008-2011, по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, г. Петрозаводск, 2011-2014, факультет «Информационные системы» (Ранее было название «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), по специальности «Техник по информационным системам»

Отсутствует

Навыки:

Владею английским языком достаточно хорошо (читаю, перевожу, говорю (с небольшим трудом) ), знание ПК отличное, разбираюсь в технической области компьютеров (сборка\разборка, эксплуатация), так же есть знания программной части - c++ и Delphi, с легкостью пользуюсь Adobe Photoshop’ом, Adobe Audition 3. Есть опыт работы в MS Access, Excell, Word.

Знание HTML/CSS, базовые знания PHP и MySQL (phpMyAdmin).

Хобби:

Фотографии, IT-технологии, дизайн-компилирование.

Личные качества:

Внимательность Пунктуальность Грамотность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Обучаемость Упорство Отсутствие вредных привычек

Доп. Информация:

Компьютер у меня уже 9 лет, пользуюсь интернетом 5 лет. В свободное время люблю походы в кино, так же очень нравится спорт (бег, велоспорт).

Всегда прихожу друзьям на помощь. Да и, в общем-то, люблю помогать людям во всём, в чём смогу. Вредных привычек не имею, отрицательно отношусь к алкоголю и курению.

Совсем недавно закончил обучение в Кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза, в г. Петрозаводске. Живу в съемной комнате.