AxelShawod

ФИО: Сухоруков Алексей Александрович
Дата рождения: 04.01.1992 (22 года)
Семейное положение: Не женат
Адрес: респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М.Горького 22, кв. 7
Телефон (пейджер, e-mail): [email protected] +79535429459
Цель: Практическое применение полученных знаний и навыков
Образование:
- Школа № 5, г.Сегежа, 1999-2008
Северный Колледж, г.Сегежа, 2008-2011, по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, г. Петрозаводск, 2011-2014, факультет «Информационные системы» (Ранее было название «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), по специальности «Техник по информационным системам»
- Отсутствует
Навыки:
Владею английским языком достаточно хорошо (читаю, перевожу, говорю (с небольшим трудом) ), знание ПК отличное, разбираюсь в технической области компьютеров (сборка\разборка, эксплуатация), так же есть знания программной части - c++ и Delphi, с легкостью пользуюсь Adobe Photoshop’ом, Adobe Audition 3. Есть опыт работы в MS Access, Excell, Word.
Знание HTML/CSS, базовые знания PHP и MySQL (phpMyAdmin).
Хобби:
Фотографии, IT-технологии, дизайн-компилирование.
Личные качества:
- Внимательность
Пунктуальность
Грамотность
Стрессоустойчивость
Дисциплинированность
Обучаемость
Упорство
Отсутствие вредных привычек
Доп. Информация:
Компьютер у меня уже 9 лет, пользуюсь интернетом 5 лет. В свободное время люблю походы в кино, так же очень нравится спорт (бег, велоспорт).
Всегда прихожу друзьям на помощь. Да и, в общем-то, люблю помогать людям во всём, в чём смогу. Вредных привычек не имею, отрицательно отношусь к алкоголю и курению.
Совсем недавно закончил обучение в Кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза, в г. Петрозаводске. Живу в съемной комнате.