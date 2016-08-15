Работаю качественно и быстро
Моя Квалификация:
- Дизайн
- Верстка
- Создание мобильных приложений
Средство перевода: Qiwi, Webmoney
Контакты: Skype: kill.k1 (Dubay / Aruba) | Вконтакте: Моя страница Вконтакте | Почта: [email protected]
Важная информация:
— Работаю по предоплате, или через гаранта
— Понедельник - Пятница с 10:00 до 22:00. Суббота и воскресенье - выходной.
— Если нужно выполнить работу в выходные - стоимость увеличивается на 15%
— Все переделки после утверждения любого из шагов (см. выше) - это дополнительная работа и оплачивается отдельно.
— Все правки "а моему хомячку теперь разонравилось это меню" после сдачи проекта - только за отдельную плату.
— Я работаю непосредственно с заказчиком. С одним, который решает, нравится ему или нет. Я не работаю с толпой знакомых, "специалистов" и "штатных дизайнеров у которых времени сейчас нет"
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