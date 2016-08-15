Дизайн сайтов, мобильных приложений.Верстка под любую cms, создание приложений под iOS / Android and Windows Phone

Работаю качественно и быстро

Моя Квалификация:

Дизайн

Дизайн сайтов, дизайн мобильных приложений, логотипы.

Верстка

HTML , CSS , PHP , Javascript

Создание мобильных приложений

iOS , Android , Windows Phone

Средство перевода: Qiwi, Webmoney

Контакты: Skype: kill.k1 (Dubay / Aruba) | Вконтакте: Моя страница Вконтакте | Почта: [email protected]

Важная информация:

— Работаю по предоплате, или через гаранта

— Понедельник - Пятница с 10:00 до 22:00. Суббота и воскресенье - выходной.

— Если нужно выполнить работу в выходные - стоимость увеличивается на 15%

— Все переделки после утверждения любого из шагов (см. выше) - это дополнительная работа и оплачивается отдельно .

— Все правки "а моему хомячку теперь разонравилось это меню" после сдачи проекта - только за отдельную плату .

— Я работаю непосредственно с заказчиком. С одним, который решает, нравится ему или нет. Я не работаю с толпой знакомых, "специалистов" и "штатных дизайнеров у которых времени сейчас нет"