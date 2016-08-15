AxmetovDs

Тимур Ахметов AxmetovDs

 
27 летКазахстан/Павлодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн сайтов, мобильных приложений.Верстка под любую cms, создание приложений под iOS / Android and Windows Phone

Работаю качественно и быстро

Моя Квалификация:

  • Дизайн
Дизайн сайтов, дизайн мобильных приложений, логотипы.

  • Верстка
HTML , CSS , PHP , Javascript

  • Создание мобильных приложений
iOS , Android , Windows Phone

Средство перевода: Qiwi, Webmoney

Контакты: Skype: kill.k1 (Dubay / Aruba) | Вконтакте: Моя страница Вконтакте | Почта: [email protected]

Важная информация:

— Работаю по предоплате, или через гаранта

— Понедельник - Пятница с 10:00 до 22:00. Суббота и воскресенье - выходной.

— Если нужно выполнить работу в выходные - стоимость увеличивается на 15%

— Все переделки после утверждения любого из шагов (см. выше) - это дополнительная работа и оплачивается отдельно.

— Все правки "а моему хомячку теперь разонравилось это меню" после сдачи проекта - только за отдельную плату.

— Я работаю непосредственно с заказчиком. С одним, который решает, нравится ему или нет. Я не работаю с толпой знакомых, "специалистов" и "штатных дизайнеров у которых времени сейчас нет"

PHPJavascriptДизайн сайтаAndroidHTMLCSSiOSПриложение для iOSДизайн мобильного приложения
Портфолио
Отзывы заказчиков
SolouhinEE
Эдуард 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Шаблон почтового клиента
Хочу поблагодарить Тимура за разработку шаблона почтового клиента и исходника для моего проекта. Работа выполнена профессионально не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения подхода к делу. Внимательное отношение к проекту на всех этапах, предметный диалог, адекватное отношение к критике и точное соблюдение сроков. Готов сотрудничать!!!!
Рекомендую данного заказчика, дал очень четкое ТЗ.Все было сделано в срок, и на высшем уровне
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