My portfolio

Я специалист с опытом работы в области медиа сферы, имеющий навыки работы с:

Adobe Photoshop,

Adobe Premiere Pro,

Adobe Illustrator,

Adobe After Effects.

А также обладаю знаниями в веб разработке в создании и поддержке веб-приложений. Имею навыки в следующих технологиях:

Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript

Фреймворки: React, Angular, Vue.js

Базы данных: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLite

Системы управления версиями: Git

Сборка инструменты: Webpack, Grunt, Gulp

Инструменты для разработки: VS Code, Sublime Text, IntelliJ IDEA

Протоколы и стандарты: HTTP, HTTPS, REST, SOAP

Опыт работы с API и интеграцией с социальными сетями, платежными системами и др.