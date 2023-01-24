Я специалист с опытом работы в области медиа сферы, имеющий навыки работы с:
Adobe Photoshop,
Adobe Premiere Pro,
Adobe Illustrator,
Adobe After Effects.
А также обладаю знаниями в веб разработке в создании и поддержке веб-приложений. Имею навыки в следующих технологиях:
Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript
Фреймворки: React, Angular, Vue.js
Базы данных: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLite
Системы управления версиями: Git
Сборка инструменты: Webpack, Grunt, Gulp
Инструменты для разработки: VS Code, Sublime Text, IntelliJ IDEA
Протоколы и стандарты: HTTP, HTTPS, REST, SOAP
Опыт работы с API и интеграцией с социальными сетями, платежными системами и др.
А также сильными коммуникационными и командными навыками. Готов к работе над различными проектами, включая онлайн-сервисы, мобильные приложения и веб-сайты и другие интересными и важными проектами.