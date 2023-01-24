Aydynbai

Нуртилек Aydynbai

 
28 летКазахстан/Атырау
год на фриланс-бирже
Был
год назад
My portfolio

Я специалист с опытом работы в области медиа сферы, имеющий навыки работы с:

  • Adobe Photoshop,

  • Adobe Premiere Pro,

  • Adobe Illustrator,

  • Adobe After Effects.

А также обладаю знаниями в веб разработке в создании и поддержке веб-приложений. Имею навыки в следующих технологиях:

  • Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript

  • Фреймворки: React, Angular, Vue.js

  • Базы данных: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLite

  • Системы управления версиями: Git

  • Сборка инструменты: Webpack, Grunt, Gulp

  • Инструменты для разработки: VS Code, Sublime Text, IntelliJ IDEA

  • Протоколы и стандарты: HTTP, HTTPS, REST, SOAP

  • Опыт работы с API и интеграцией с социальными сетями, платежными системами и др.

А также сильными коммуникационными и командными навыками. Готов к работе над различными проектами, включая онлайн-сервисы, мобильные приложения и веб-сайты и другие интересными и важными проектами.

JavascriptMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSReactAngularSQLiteRESTIllustratorGulpPhotoshopVue.jsAfter Effects