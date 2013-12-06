ОБРАЗОВАНИЕ:
1993-1999 художественная школа ДХСШ им. Т. Шевченко, класс живописи.
2003 - курсы фотографии
1999-2005 КПИ, полиграфический факультет (ВПФ), специальность «книжная графика».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2004: дизайнерская студия ИПС-сервис: разработка web-сайтов, фирменного стиля, предметная и портретная фотосъемка, а также обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, устранение дефектов, восстановление фото.
С ноября 2007 работала с ювелирным магазином Даймонд Бутик:
- фотосъемка ювелирных изделий; репортажное фото , полиграфия, реклама.
НАВЫКИ:
Работаю в программах: PhotoShop, Corel Draw, Macromedia Flash, Core Painter;
дизайн сайтов: разработка общей концепции сайта, элементов дизайна веб-страниц; (включая баннеры и Flash заставки) ;
- разработка фирменного стиля;
- дизайн полиграфической продукции ;
Занимаюсь цифровой фотографией: портретной, репортажной, предметной и пейзажной фотосъемкой ;
Свободно владею академическим рисунком, живописью, композицией
E-mail: [email protected]