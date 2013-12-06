Фотограф дизайнер

ОБРАЗОВАНИЕ:

1993-1999 художественная школа ДХСШ им. Т. Шевченко, класс живописи.

2003 - курсы фотографии

1999-2005 КПИ, полиграфический факультет (ВПФ), специальность «книжная графика».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004: дизайнерская студия ИПС-сервис: разработка web-сайтов, фирменного стиля, предметная и портретная фотосъемка, а также обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, устранение дефектов, восстановление фото.

С ноября 2007 работала с ювелирным магазином Даймонд Бутик:

- фотосъемка ювелирных изделий; репортажное фото , полиграфия, реклама.

НАВЫКИ:

Работаю в программах: PhotoShop, Corel Draw, Macromedia Flash, Core Painter;

дизайн сайтов: разработка общей концепции сайта, элементов дизайна веб-страниц; (включая баннеры и Flash заставки) ;

- разработка фирменного стиля;

- дизайн полиграфической продукции ;

Занимаюсь цифровой фотографией: портретной, репортажной, предметной и пейзажной фотосъемкой ;

Свободно владею академическим рисунком, живописью, композицией

E-mail: [email protected]