Люблю и готова учиться, работать, узнавать.

Привет!

Я - молодой студент, желающий работать, узнавать и учиться. Увлекаюсь играми, фильмами, модой, кулинарией, - способна освещать любую из предоставленных тем и, соответственно, изучать любые новые. Быстрая скорость печати текста позволяет совершать работу быстрее.

Люблю и уважаю грамотность, отзывчивость и пунктуальность. Есть опыт работы менеджером в Интернет-магазине, чьей аудиторией были различные гики. Имею представление о таких магазинах как Etsy, Taobao, Aliexpress, eBay (готова узнавать новые); имеется опыт работы менеджером молодого мастера пирсинга.

Владею грамотно поставленной речью, нерастраченной фантазией и креативностью.

Благодарю за Ваше внимание.