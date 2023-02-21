Инфографика для маркетплейсов
Приветствую всех!
Меня зовут Денис?????
Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов ??
??Прайс:
??250 р - 1 слайд с инфографикой
??2 круга правок БЕСПЛАТНО,
далее 1 правка - 50 рублей
?? отсутствие фото товара + 300р
?Срок изготовления - 1-3 дня в зависимости от объема работ
Анализирую конкурентов и потребности покупателей??
Учту ВСЕ Ваши пожелания ??
Рад сотрудничеству?? С моими работами можно ознакомиться по ссылке
https://t.me/AyfJaz
Я против войны в Украине!
Портфолио
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