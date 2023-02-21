Инфографика для маркетплейсов

Приветствую всех!

Меня зовут Денис?????

Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов ??



??Прайс:

??250 р - 1 слайд с инфографикой

??2 круга правок БЕСПЛАТНО,

далее 1 правка - 50 рублей

?? отсутствие фото товара + 300р



?Срок изготовления - 1-3 дня в зависимости от объема работ



Анализирую конкурентов и потребности покупателей??

Учту ВСЕ Ваши пожелания ??



Рад сотрудничеству?? С моими работами можно ознакомиться по ссылке

https://t.me/AyfJaz