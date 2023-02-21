AyffJazz

Денис AyffJazz

 
30 летРоссия/Ангарск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов

Приветствую всех!
Меня зовут Денис?????
Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов ??

??Прайс:
??250 р - 1 слайд с инфографикой
??2 круга правок БЕСПЛАТНО,
далее 1 правка - 50 рублей
?? отсутствие фото товара + 300р

?Срок изготовления - 1-3 дня в зависимости от объема работ

Анализирую конкурентов и потребности покупателей??
Учту ВСЕ Ваши пожелания ??

Рад сотрудничеству??                                С моими работами можно ознакомиться по ссылке
https://t.me/AyfJaz

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