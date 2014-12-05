Выполняю 2D иллюстрации и концепты в Adobe Photoshop, так же работаю с 3D в Zbrush. Ваш проект выполняется индивидуально, качественно и в срок.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Отрисовано красиво, профессионально, с учётом всех пожеланий - и в срок. Один из немногих работников, понимающий всё с полуслова - без необходимости переделывать десятки раз.
Ответный отзыв
Приятно было работать с вами. Четко поставленная задача не может не радовать.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $30
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