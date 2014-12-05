Aymit

Дмитрий Aymit

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Выполняю 2D иллюстрации и концепты в Adobe Photoshop, так же работаю с 3D в Zbrush. Ваш проект выполняется индивидуально, качественно и в срок.

Контакты:

[email protected]

https://vk.com/au_mit

Портфолио

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Отзывы заказчиков

botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать новогоднюю ёлку с подарками
Отрисовано красиво, профессионально, с учётом всех пожеланий - и в срок. Один из немногих работников, понимающий всё с полуслова - без необходимости переделывать десятки раз.
Приятно было работать с вами. Четко поставленная задача не может не радовать.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $30
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