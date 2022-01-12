SMM-маркетолог
Помогаю вести и продвигать коммерческие аккаунты.
Я предлагаю комплексное ведение и продвижение вашего аккаунта: - Упаковка аккаунта- Контент-план- Написание постов- Визуал- Бесплатное продвижение- Анализ целевой аудитории и конкурентов
Так же помогу с разовыми заказами:
- написание контент-плана для постов или сторис на месяц, без написания текста
- составление визуала
- шапка профиля
- создание ссылки на связи в mssg или Taplink
- разбор профиля, не жалея информации
Моя страница-портфолио
https://instagram.com/aysik_smm?utm_medium=copy_link
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