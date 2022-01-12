SMM-маркетолог

Помогаю вести и продвигать коммерческие аккаунты.

Я предлагаю комплексное ведение и продвижение вашего аккаунта: - Упаковка аккаунта- Контент-план- Написание постов- Визуал- Бесплатное продвижение- Анализ целевой аудитории и конкурентов

Так же помогу с разовыми заказами:

- написание контент-плана для постов или сторис на месяц, без написания текста

- составление визуала

- шапка профиля

- создание ссылки на связи в mssg или Taplink

- разбор профиля, не жалея информации

Моя страница-портфолио

https://instagram.com/aysik_smm?utm_medium=copy_link

ПишитеБуду рада сотрудничеству с вами)