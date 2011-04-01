Специализация и профессиональные навыки:
Имею опыт разработки программных приложений (в основном, под Windows, немного под Linux), в т.ч. опыт координации работы нескольких разработчиков.
Имею опыт составления алгоритмов для наукоёмких проектов.
Язык программирования: С++.
Основная среда разработки: Qt (с 2007 г.).
Дополнительно:
- рисование и анимация во Flash, создание Flash-меню для сайтов;
- программирование 3D-графики в OpenGL;
- написание SQL-скриптов и хранимых процедур с использованием XML-фильтров;
- создание и администрирование интернет-сайтов на платформе WordPress (пример – мой авторский сайт http://ayvan-shah.ru);
- HTML-вёрстка сайтов на основе Photoshop-эскизов (файлы *.psd) с использованием CSS и PHP.
Основные задачи, которые довелось решить:
- разработка графических интерфейсов управления различной аппаратурой;
- визуализация данных с использованием средств 2D и 3D-графики;
- создание редактируемых шаблонов и форматов данных;
- разработка клиент-серверных приложений, программирование сетевого взаимодействия нескольких компьютеров;
- ведение сопроводительной документации для программного обеспечения и технических изделий;
- поддержка и обслуживание баз данных;
- разработка и поддержка своего авторского сайта на платформе WordPress – http://ayvan-shah.ru