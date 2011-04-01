Программист разработчик веб-мастер верстальщик flash-художник-аниматор

Специализация и профессиональные навыки:

Имею опыт разработки программных приложений (в основном, под Windows, немного под Linux), в т.ч. опыт координации работы нескольких разработчиков.

Имею опыт составления алгоритмов для наукоёмких проектов.

Язык программирования: С++.

Основная среда разработки: Qt (с 2007 г.).

Дополнительно:

- рисование и анимация во Flash, создание Flash-меню для сайтов;

- программирование 3D-графики в OpenGL;

- написание SQL-скриптов и хранимых процедур с использованием XML-фильтров;

- создание и администрирование интернет-сайтов на платформе WordPress (пример – мой авторский сайт http://ayvan-shah.ru);

- HTML-вёрстка сайтов на основе Photoshop-эскизов (файлы *.psd) с использованием CSS и PHP.

Основные задачи, которые довелось решить:

- разработка графических интерфейсов управления различной аппаратурой;

- визуализация данных с использованием средств 2D и 3D-графики;

- создание редактируемых шаблонов и форматов данных;

- разработка клиент-серверных приложений, программирование сетевого взаимодействия нескольких компьютеров;

- ведение сопроводительной документации для программного обеспечения и технических изделий;

- поддержка и обслуживание баз данных;

- разработка и поддержка своего авторского сайта на платформе WordPress – http://ayvan-shah.ru