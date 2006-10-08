Привет,

Меня зовут Азизходжа. Я хороший профессионал, ориентированный на результат, с опытом работы в области маркетинга в социальных сетях (SMM).

Это все, что я делаю для маркетинга в социальных сетях:

- Создание и развитие стратегии вашей компании по плану –

расписание;

- Определение вашей целевой аудитории;

- SMM-интеграция деятельности в общую маркетинговую стратегию компании;

- Правильно настроить платную рекламу;

- Я могу создать все страницы в социальных сетях.

- Я могу хорошо оформить все сообщения в социальных сетях

- Дизайн Facebook, YouTube и других социальных профилей и страниц.

- Дизайн фан-страниц Facebook, маркетинг и управление.

- Создавайте ценные события для Facebook.

- Вставьте веб-сайт на фан-страницу Facebook, чтобы поклонники могли легко получить доступ к вашему веб-сайту на фан-странице Facebook.

- You Tube Видеомаркетинг и дизайн фона

- увеличение просмотров, лайков и подписчиков на YouTube. (как настоящие, так и фальшивые)

- Маркетинг и управление всеми социальными профилями и страницами.

- Увеличение лайков, подписчиков и кругов в социальных сетях.

- Комментирование блога, публикация на форуме, представление каталога и весь другой веб-маркетинг.

- отвечать на все типы комментариев и при необходимости общаться с клиентом.

- Маркетинговый план для бизнеса. Поставка высокоинтерактивной стратегии для SMM.

- У меня хорошие знания английского языка и навыки грамматики. Вы можете посмотреть мой профиль.

- Еженедельный отчет.

Позвольте мне быть вашим менеджером по онлайн-маркетингу на полную ставку, и я найду способы получить гораздо больше от вашего бюджета на онлайн-маркетинг!

Спасибо,

Азизходжа