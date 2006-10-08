Привет,
Меня зовут Азизходжа. Я хороший профессионал, ориентированный на результат, с опытом работы в области маркетинга в социальных сетях (SMM).
Это все, что я делаю для маркетинга в социальных сетях:
- Создание и развитие стратегии вашей компании по плану –
расписание;
- Определение вашей целевой аудитории;
- SMM-интеграция деятельности в общую маркетинговую стратегию компании;
- Правильно настроить платную рекламу;
- Я могу создать все страницы в социальных сетях.
- Я могу хорошо оформить все сообщения в социальных сетях
- Дизайн Facebook, YouTube и других социальных профилей и страниц.
- Дизайн фан-страниц Facebook, маркетинг и управление.
- Создавайте ценные события для Facebook.
- Вставьте веб-сайт на фан-страницу Facebook, чтобы поклонники могли легко получить доступ к вашему веб-сайту на фан-странице Facebook.
- You Tube Видеомаркетинг и дизайн фона
- увеличение просмотров, лайков и подписчиков на YouTube. (как настоящие, так и фальшивые)
- Маркетинг и управление всеми социальными профилями и страницами.
- Увеличение лайков, подписчиков и кругов в социальных сетях.
- Комментирование блога, публикация на форуме, представление каталога и весь другой веб-маркетинг.
- отвечать на все типы комментариев и при необходимости общаться с клиентом.
- Маркетинговый план для бизнеса. Поставка высокоинтерактивной стратегии для SMM.
- У меня хорошие знания английского языка и навыки грамматики. Вы можете посмотреть мой профиль.
- Еженедельный отчет.
Позвольте мне быть вашим менеджером по онлайн-маркетингу на полную ставку, и я найду способы получить гораздо больше от вашего бюджета на онлайн-маркетинг!
Спасибо,
Азизходжа
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